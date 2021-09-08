Молодая петрозаводчанка перевела мошенникам больше 2,5 миллиона рублей

Вчера две жительницы Петрозаводска стали жертвами мошенников. Причем обе женщины перевели злодеям очень крупные суммы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, 32-летняя горожанка приняла звонок с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка. Далее к разговору подключился, якобы, работник силовых структур. Они убедили женщину взять кредит на сумму 2,5 миллиона рублей и перечислить эти деньги на некий безопасный счет. В итоге эта сумма досталась мошенникам.

В такую же ситуацию попала и 48-летняя петрозаводчанка. Ей позвонили и сообщили, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя. Для предотвращения подобных действий следовало взять кредит самой. По такой схеме 1,3 миллиона рублей оказались у злодеев.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото pixabay.com/Evgeny