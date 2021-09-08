Три человека пострадали в ДТП на «Коле» в Карелии

7 сентября на 650-м километре трассы «Кола» в Сегежском районе произошло ДТП. Пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 47-летний житель Москвы, водитель автомобиля «Шевроле», при совершении обгона запаниковал, вернулся в свою полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ.

В результате происшествия пострадали 61-летний водитель отечественной машины и его пассажиры - 62-летняя женщина и 32-летний мужчина. Обстоятельства аварии выясняются. Фото источника