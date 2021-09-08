Названа причина опрокидывания катера с рыбаками в Баренцевом море

Катер с рыбаками перевернулся в Баренцевом море в Мурманской области. ЧП случилось накануне утром в бухте Долгая щель.

По предварительным данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, около 10 утра 7 сентября из поселка Лиинахамари катер с судовладельцем и 4 пассажирами на борту вышел для ловли рыбы в бухту.

По информации следователей, около полудня судно опрокинулось из-за резкого крена от волны. Два пассажира и капитан оказались в воде. Впоследствии дрейфующее судно было обнаружено перевернувшимся у берега с выжившим мужчиной 1962 года рождения. По информации источника ТАСС, на месте ЧП был обнаружен один погибший.

Трое остальных людей пропали, их ищут. Транспортная прокуратура организовала проверку. Следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. (фото epp.genproc.gov.ru)