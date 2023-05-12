Молодая петрозаводчанка искала работу и нарвалась на неприятности

В полицию Петрозаводска обратилась 31-летняя женщина. Горожанка рассказала, что стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, она искала работу через Интернет. С ней связался незнакомый человек, который предложил зарабатывать, размещая рекламу на различных сайтах. Женщина решила попробовать. Собеседник прислал ей специальное приложение, которое необходимо было установить на телефон. После его установки со счета петрозаводчанки были списаны 10 000 рублей.

По заявлению потерпевшей проводится проверка. Полиция просит горожан быть бдительными. // Фото: unsplash.com