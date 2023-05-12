Мужчине из Петрозаводска грозит пожизненный срок

В Петрозаводске задержан 49-летний местный житель. Мужчину подозревают в том, что он выполнял роль наркокурьера, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, горожанин осуществлял поставки запрещенных веществ в Петрозаводск, Прионежье, а также в соседние регионы, действуя в интересах нелегального Интернет-магазина. У подозреваемого было изъято 1,3 килограмма психостимулятора. Этого наркотика хватило бы на 5000 доз, которые мужчина собирался распространять через тайники-закладки.

Выяснилось, что ранее горожанин уже был судим. Теперь ему грозит пожизненный срок.

Сейчас стражи порядка устанавливают участников преступной группы, на которую работал задержанный. // Фото: freepik.com