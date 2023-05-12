Житель Карелии чудом выжил после нападения рецидивиста с ножом

В Пряжинском районе перед судом предстанет 32-летний житель поселка Сяпся. Его обвиняют в покушении на убийство, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в декабре прошлого года к мужчине пришла его сестра, которая сообщила о конфликте с сожителем. Будучи пьяным, брат решил убить обидчика родственницы. Он взял два ножа и пошел к дому 60-летнего оппонента. Там он набросился на пенсионера, нанес ему несколько ножевых ранений шеи и головы, а затем повалил на пол и избил кулаками.

Очнувшись, потерпевший сумел самостоятельно вызвать скорую. Благодаря оказанной помощи он остался жив.

Было установлено, что ранее подозреваемый уже отбывал срок за подобные преступления. Уголовное дело передано в суд. // Фото: unsplash.com