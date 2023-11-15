Молодая мама Юлия Веселова: Благодаря нацпроекту мечта осуществилась

Сегодня Юлия Веселова воспитывает трехлетнего сына и работает в новой должности в компании «Карелия Палп». Долгое время она была сотрудником банковской системы, но, находясь в отпуске по уходу за ребенком, решила пройти переподготовку и сменить сферу деятельности. Проконсультировавшись в Агентстве занятости населения об образовательных программах, получила услугу по профессиональной ориентации и в 2022 году успешно прошла обучение по нацпроекту «Демография» как мама с ребенком в возрасте до трех лет.

Я всегда хотела получить юридическое образование, но первые два были по математическому профилю. Благодаря нацпроекту мечта осуществилась. Конечно, не всегда было просто и учиться, и воспитывать ребенка, но я справилась. Возможность получить бесплатное образование – это большой плюс, поскольку платное обучение стоит колоссальных денег,

– говорит Юлия Веселова.

Сегодня она успешно трудится в должности менеджера отдела снабжения. Юридическое образование помогает при работе с договорами.

Переобучение – одна из мер государственной поддержки семей с детьми нацпроекта «Демография», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. В числе прочих категорий граждан воспользоваться ею могут мамы в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и женщины с детьми-дошкольниками, не работающие по трудовому договору. С начала 2023 года в Карелии обучение по нацпроекту прошли более 200 женщин с детьми (с 2020 года – свыше 1000 человек).