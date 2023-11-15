15 ноября 2023, 11:40
Общество

Крыша в ФАП села Сумпосад больше не протекает

Несколько медицинских учреждений отремонтировали в Карелии

Ремонт крыши на ФАП в Сумпосаде завершился. Рабочие убрали старые балки и поставили новые, а вместо шифера положили профнастил, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Также дополнительно отремонтировали детскую поликлинику в Беломорском районе. Привели в порядок входную группу, организовав пространство по-новому.

-  У регистратуры появилась открытая стойка регистраторов. Стены оформлены в соответствии с дизайн-кодом,

- уточнил министр.

Во врачебной амбулатории в Янишполе в Кондопожском районе заменили окна. Поставили пластиковые, поэтому стало светлее и теплее.

Продолжается ремонт ФАП в Марциальных водах. Сейчас рабочие готовят стены под покраску. Ремонт планируют завершить к 1 декабря. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте

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новости Карелии
Беломорский район
Кондопожский район
здравоохранение