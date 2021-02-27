Мокрый снег с моросью ожидается в воскресенье в Карелии

Завтра, 28 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -7°С, днем 0, -2°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега с моросью. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8°С, местами до -13°С, днем +1, -4°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4+1, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сегеже -1-4, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -1+2, переменная облачность, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото kmvcity.ru