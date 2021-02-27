Прогноз погоды в Карелии на 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -1, +1°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +1, -4°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-3, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже 0-2, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале 0+2, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото twimg.com