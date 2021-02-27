27 февраля 2021, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на 27 февраля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 27 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -1, +1°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +1, -4°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-3, переменная облачность, небольшой снег.
В Сегеже 0-2, пасмурно, небольшой снег.
В Сортавале 0+2, переменная облачность, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото twimg.com