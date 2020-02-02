Мокрый снег с дождем ждет Карелию в понедельник

Мокрый снег, дождь, гололедица ожидает жителей Карелии в первый рабочий день предстоящей недели, сообщает карельский гидрометцентр.

В Петрозаводске прогнозируется облачная погода, небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью от 0 до -2, днем такая же, однако к вечеру ожидается понижение до -6-8 градусов.

В целом по Карелии в понедельник будет также облачно, с мокрым снегом и гололедицей, днем местами метель. Ветер разных направлений, умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -5 -10 градусов, по северным районам местами до -15, на юге – 0 -5. Дневные температуры будут сопоставимы с ночными.

Также напоминаем, что сейчас в Карелии наблюдается пониженное атмосферное давление. Кого это коснется и как справиться с неблагоприятным явлением, читаем здесь.

