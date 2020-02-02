В Петрозаводске зафиксировано неблагоприятное атмосферное давление

Резкое падение атмосферного давления зафиксировано в Москве и некоторых регионах России, сообщается на сайте «Метеовести» погодного центра «Фобос».

Нормой для человека считается 760 мм ртутного столба, отклонение в 5 мм также не влияет на самочувствие, а вот если отклонение больше, то оно может приносить ухудшение здоровья.

Согласно «Фобосу», в Петрозаводске атмосферное давление составляет сегодня 724 мм ртутного столба, значительно ниже нормы оно прогнозируется и в ближайшие три дня. «Давление очень низкое»,

- комментируют цифры специалисты.

Связано это в том числе с атлантическим циклоном, центр прохождения которого находится над территорией Финляндии, Карелии и Архангельской области, пишет ИА Регнум.

Понижение давления атмосферы проявляется резким падением концентрации кислорода в порции вдыхаемого воздуха, что приводит к гипоксии. В первую очередь страдают клетки головного мозга, поскольку им требуется в 30 раз больше кислорода, чем другим клеткам.

Ухудшение самочувствия при низком атмосферном давлении, особенно в сочетании с высокой влажностью и отсутствием ветра, могут испытывать люди с патологиями сердца и сосудов или неврологическими расстройствами.

Метеозависимым людям предлагается хорошо проветривать помещения и больше спать.