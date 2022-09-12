Многодетным отцам разрешат вступать в резерв Вооруженных сил РФ

Многодетным гражданам России хотят разрешить вступать в мобилизационный резерв. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму и разместили в ее электронной базе 12 сентября.

Резервистами смогут становиться россиянам, которые имеют трех и более детей. Поправки планируют внести в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе».

В данный момент многодетных не призывают на военные сборы, даже если они этого хотят. Они также не могут заключить контракт о зачислении в резерв. // Фото: pxhere.com