Многодетной матери отказались делать аборт в Вологодской области

38-летняя многодетная мать из Вологодской области столкнулась с отказом в проведении аборта в своем регионе. В итоге ей пришлось обратиться в клинику соседней Ярославской области. Об этом женщина рассказала в интервью местным СМИ, пишет «Газета».

Женщина, которая готовилась выйти из отпуска по уходу за третьим ребенком, узнала о новой беременности. Обсудив ситуацию с супругом, они пришли к выводу, что не смогут справиться с воспитанием четвертого ребенка ни морально, ни материально.

— Для меня это физически и эмоционально тяжело. Я не готова снова рожать, особенно после сложных родов и длительного восстановления. Десять лет я провела в декрете,

— поделилась она.

После принятия решения об аборте женщина обратилась к гинекологу по месту жительства, но ей посоветовали записаться в женскую консультацию или частный медицинский центр. В частной клинике на УЗИ подтвердили срок беременности — восемь недель. Врач объяснила, что на таком сроке медикаментозный аборт невозможен, и посоветовала обратиться в государственную больницу.

Однако в государственных медучреждениях женщине также отказали, сославшись на то, что «такую услугу не предоставляют». По словам многодетной матери, врачи ссылались на некие «бумаги», которые предписывали уговаривать женщин до 50 лет рожать. Письменного отказа ей не предоставили.

В итоге женщина обратилась в клинику Ярославской области, где ей смогли помочь. // фото: pixabay.com