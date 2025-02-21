Стала известна стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

Самая доступная квартира в центре Санкт-Петербурга, выставленная на продажу на первичном рынке, стоит 6,7 миллиона рублей. Об этом сообщил эксперт по рынку недвижимости Константин Анохин в интервью изданию «Лента.ру».

Речь идет о готовой апарт-студии площадью 20 квадратных метров, расположенной в Адмиралтейском районе. Если рассматривать жилую недвижимость, то самый бюджетный вариант — студия площадью 23 квадратных метра в Василеостровском районе. Ее стоимость составляет 6,8 миллиона рублей.

В то же время на рынке недвижимости Петербурга представлены и элитные объекты. Самая дорогая квартира в центре города, площадью тысяча квадратных метров, находится в Петроградском районе. Ее цена — 2,8 миллиарда рублей. // фото: freepik.com