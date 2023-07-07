Мнимый иностранец из соцсети обманул жительницу Карелии на 315 тысяч

Жительница Питкяранты лишилась денег после общения с мнимым иностранцем из социальной сети. В какой-то раз новый знакомый попросил женщину получить посылку с документами и драгоценностями. 48-летняя женщина согласилась и сообщила необходимые для ее получения данные.

Через несколько дней с ней связались якобы менеджеры международной компании по доставке грузов, ее просили оплатить 315 тысяч рублей расходов. Деньги она отправила на счет представителя компании. Спустя время ей позвонили снова, на этот раз якобы из аэропорта. Собеседники требовали отправить им еще несколько сотен тысяч рублей за доставку посылки. Тогда женщина поняла, что была обманута.

Карельская полиция организовала проверку. // фото freepik.com