Младенец пострадал в групповой аварии на трассе «Кола» в Карелии

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства воскресной аварии в Прионежском районе между Вилгой и Половиной. Три автомобиля не разъехались на трассе «Кола» около 15:45.

Как предварительно установили в ГАИ, 40-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан» не учла дорожные и метеорологические условия.

Автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу, где столкнулся со «Шкодой», а после его отбросило на двигавшийся попутно автомобиль «Черри».

В групповом ДТП пострадали три человека. На месте аварии работали спасатели, «скорая».

Травмы получили те, кто находились в «Ниссане» - водитель, двое детей возрасте 11 лет и 3 месяцев. // фото телеграм-канал полиции VK-паблик Госкомитета Карелии по ОЖ и БН