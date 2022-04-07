Младенец-богатырь родился в Карелии

За первый квартал текущего года в Карелии появились на свет 1062 ребенка. Такие данные привел министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Мальчиков родилось больше – 563, а девочек 499. Среди общего числа новорожденных 15 двойняшек.

Врачи смогли выходить девочку с экстремально низким весом – всего 600 граммов. Один из младенцев-мальчиков – настоящий богатырь, он весил при рождении 5260 граммов.

Напомним, ранее сообщалось, что за год карельские врачи-неонатологи спасли 31 ребенка, появившегося на свет весом менее килограмма. // Фото: pixabay.com