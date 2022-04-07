Молодых и активных петрозаводчан приглашают участвовать в фестивале

В преддверии 9 мая молодежь Петрозаводска приглашают на Городской патриотический фестиваль «Салют Победе». Заявки на творческий конкурс принимаются до 18 апреля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

К участию приглашают молодых талантливых петрозаводчан в трех возрастных категориях: от 14 до 18 лет, от 19 до 25 лет, от 26 до 35 лет. Организатор – молодежный центр «Смена» - планирует три конкурсные номинации: вокал, хореография и художественное чтение. Гала-концерт прошедших отборочный этап конкурсантов состоится в столице Карелии 9 мая на площади Кирова.

Подробная информация размещена на странице центра в соцсети ВК. Фото: pixabay.