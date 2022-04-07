Здание управления налоговой отремонтируют

Процедура поиска подрядчика на капремонт здания налоговой длится с прошлого года. Тендер затянулся из-за жалоб конкурентов из Петрозаводска и Петербурга. Теперь можно сказать, что в этом вопросе поставлена точка – подрядчик определен, контракт подписан, сообщает petrozavodsk-mo.ru.

Здание налоговиков в Петрозаводске планируется отремонтировать до 20 декабря. Контракт на 58,6 млн рублей подписан с местной строительной компанией. Согласно договору, будут обновлены кровля и внутренние помещения. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Стоит отметить, что подрядчик уже знаком крупным госзаказчикам. Эта компания занимается ремонтом заброшенного здания полиции рядом с филармонией в Петрозаводске. Добавим, что сегодня также идут работы над новым семиэтажным зданием налоговой службы на Перевалке. Фото: pixabay.