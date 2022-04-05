Карельские врачи за год спасли 31 младенца весом меньше килограмма
В Республиканском перинатальном центре Карелии работают 23 неонатолога, которые оберегают здоровье младенцев в первые дни жизни. Сегодня они отмечают профессиональный праздник, с которым их поздравил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Он уточнил, что 11 из этих врачей – неонатологи-реаниматологи, они спасают недоношенных детей. Их каждый год в Карелии рождается около 70 с весом менее полутора килограммов и почти 40 – с весом менее килограмма. Примерно так же, как и во всем мире, с годами статистика почти не меняется.
В прошлом году из 67 младенцев с очень низкой массой тела выжили 58, а среди детишек с экстремально малым весом – 31 из 39.
- Уважаемые коллеги! Примите слова благодарности за ваш нелегкий труд и искренние поздравления в этот замечательный день!
Пусть ваши маленькие пациенты будут здоровы и крепки, а улыбки счастливых мам будут наградой за ваш непростой труд! Новых успехов и достижений, радости и счастья, здоровья вам и вашим близким! – написал Охлопков. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте