Бронированный «Урал» для разминирования скоро появится в Карелии

Шесть специализированных пожарных «Уралов» торжественно передали спасателям 5 апреля в Петрозаводске. На покупку этой техники из республиканского бюджета направили около 57 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе главы республики.

Машины способны вместить четыре тонны воды, а насос может выпускать до 60 литров в секунду. В автомобилях есть все необходимое для борьбы с огнем, ликвидации ДТП и проведения аварийно-спасательных работ.

Также на средства республики приобрели бронированный автомобиль для разминирования и проведения взрывных работ. Еще один «Урал» поступит в Карелию через две недели.

В течение последних пяти лет в республике появились порядка 30 новых пожарных машин. Автопарк в центральных пожарных частях обновили, поэтому технику направляют в отдаленные от райцентров населенные пункты.

Автоцистерны уедут в поселки Пяозеро, Летнереченский, Боровой, Кривой Порог, Ильинский и Чална. // Фото: пресс-служба главы Карелии.