05 апреля 2022, 14:56
Общество

Музей природы в Киваче временно закрыли

В музее в Кондопожском районе собираются сделать ремонт

Музей природы в заповеднике «Кивач» временно закрыли на ремонт. Работы будут проводиться с 8 по 25 апреля, сообщается в паблике заповедника.

Гости заповедника не смогут в этот период посетить экспозицию музея, узнать об обитателях лесов и водоемов Карелии, а также о происхождении карельской березы. Руководство заповедника принесло извинения гостям за неудобства. (фото zapkivach.ru)

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Метки: 
Кивач
новости Карелии
музей природы
ремонт