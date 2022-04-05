Музей природы в Киваче временно закрыли

Музей природы в заповеднике «Кивач» временно закрыли на ремонт. Работы будут проводиться с 8 по 25 апреля, сообщается в паблике заповедника.

Гости заповедника не смогут в этот период посетить экспозицию музея, узнать об обитателях лесов и водоемов Карелии, а также о происхождении карельской березы. Руководство заповедника принесло извинения гостям за неудобства. (фото zapkivach.ru)