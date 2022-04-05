Бесплатно проверить точность тонометра могут жители Петрозаводска

Жители Петрозаводска с 6 по 8 апреля смогут проверить свои бытовые тонометры на точность показаний. Их приглашают сделать это в рамках всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!», сообщили в мэрии.

По данным организаторов мероприятия, специалистов ФБУ «Карельский ЦСМ», 10 процентов всех бытовых тонометров непригодны для использования.

Это выяснилось в процессе проверки, которую ведут с 2018 года. За это время больше 16 тысяч человек смогли узнать о точности своих тонометров.

Проверить приборы для измерения артериального давления жители Петрозаводска могут 6, 7 и 8 апреля с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Володарского, 5. // Фото: succo/pixabay.com