Мизинкова заняла кресло министра, но пока в качестве и.о

Исполнять обязанности министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии будет Юлия Мизинкова. Указ подписали на Ленина, 19. Мизинкова больше не первый заместитель руководителя ведомства. Обязанности и.о руководителя на нее возложили со среды.

«Возложить с 12 марта 2025 года исполнение обязанностей Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия на Мизинкову Юлию Ивановну, первого заместителя Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, с выплатой разницы в должностных окладах»,

- говорится в тексте распоряжения.

Ранее минтрансом руководил Сергей Щебекин, но 7 марта он покинул должность. После этого несколько дней обязанности министра исполнял Дмитрий Федоров. В минтранс Мизинкова вернулась на работу из мэрии в апреле 2024 года, где занимала пост председателя комитета ЖКХ. В марте 2020 года председатель комитета ЖКХ Мизинкова также увольнялась из городской администрации, потом недолго возглавляла региональный многофункциональный центр, затем была заместителем министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи.