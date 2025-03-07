Щебекин оставляет кресло руководителя карельского Минтранса

У министра Сергея Щебекина сегодня, 7 марта, последний день в качестве руководителя карельского минтранса. Это подтвердил глава региона и поблагодарил министра за работу. Имя нового руководителя обещают объявить в ближайшее время.

В связи с чем связан уход с должности, впрочем, не раскрывается, как и то, какую работу, или хотя бы в какой сфере получил Щебекин.

Среди заслуг, которые ставят министру, ремонт региональных трасс, мостов, строительство новых улиц. Деятельность регионального минтранса дважды отмечалась на федеральном уровне дипломом и премией.