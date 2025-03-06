Власть пошла в рукопашную

Депутат из Казбековского района Дагестана вызвал на поединок главу района, сообщило издание «Подъем».

Конфликт разгорелся из-за нового генплана села Хубар, согласно которому получается, что 236 гектаров земли отойдут в другое село. А когда депутат сообщил главе района о недовольстве местных жителей, чиновник ответил, что план уже разработали и нецензурно послал всех несогласных по известному адресу. После этого депутат предложил главе района встретиться на борцовском ковре или боксёрском ринге, пишет издание.

Позднее глава района заявил, что резко выразился в адрес «конкретных собеседников», а не всех сельчан. Он считает, что стал жертвой провокации, когда отстаивал законное решение. За него вступился глава Дагестана Сергей Меликов. В район отправили главу правительства республики, чтобы тот изучил ситуацию.

Тем не менее, депутат готовится к бою, и за этой подготовкой увлеченно следит местная пресса.

Если бой все же состоится – это, поистине, будет нечто новое во взаимоотношениях исполнительной и представительной ветвей власти.