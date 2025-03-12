Холодец разрушает семьи

Сервис «VK Знакомства» провел опрос, который показал, что предпочтения в еде оказывают очень сильное влияние на взаимоотношения в парах, пишет Лента.ру. А подстраиваться под пищевые привычки партнера готовы лишь 12 процентов респондентов!

Странно, что на первом месте по «вредоносности» для отношений стоит холодец. 45 процентов россиян признались, что любовь к этому блюду оттолкнет их от потенциального партнера.

Второе место по способности отталкивать партнеров заняла печень (34 процента). А третье место — оливье с яблоком (21 процент).

Среди самых отталкивающих вкусовых сочетаний также были названы арбуз с хлебом и сыром — 16 процентов, окрошка на кефире — 12 процентов, пицца с ананасами и картошка фри с мороженым — по 9 процентов. Также вызывающими негативные эмоции предпочтения партнера в еде могут оказаться любовь к суши с майонезом, молочному супу и томатному соку.