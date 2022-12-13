Мистический сериал-триллер снимают в Костомукше

Российские киношники снимают последние серии мистического многосерийного фильма «Сны Алисы» в Костомукше. Массовку из местных жителей и дублеров набирали в конце ноября.

По сообщению группы «Газета «Новости Костомукши», в городе встречаются съемочные кортежи. Выход новинки запланирован летом.

В конце декабря 2019 года в городе горняков уже снимали первые серии. Пилотную серию работы Андрея Джунковского показали на фестивале «Пилот» в Иваново. В актерском касте - Алина Гвасалия, Василина Юсковец, Екатерина Вилкова, Алексей Розин, Александра Ребенок, Денис Шведов, Дарья Екамасова и другие.

Действие сериала происходит в наши дни в небольшом городке на севере. Ходит легенда, что город был местом ссылки ведьм. Все, кто пытался найти это место, пропадал.

Рядом с городком есть военный объект, в населенном пункте есть школа, больница, магазин. Здесь живет девочка Алиса. У подростка проблемы дома и в школе, снятся страшные сны, которые сбываются в реальности. Алиса мечтает сбежать из дома вместе со своей подругой. Девчонки столкнутся со многими трудностями, так как из городка никто не смог выбраться живым.

Ранее в прокат вышел сериал «Замерзшие» (18+), съемки которого также проходили в Карелии. // фото «Кино-Театр.ру»