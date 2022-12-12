В Эссойле прошел благотворительный концерт в поддержку бойцов

Благотворительный концерт в поддержку бойцов в зоне СВО прошел в поселке Эссойла. Зрительный зал в Доме культуры был полон. Люди пришли поддержать тех, кто сейчас находится далеко от дома и несет военную службу. На концерт пришли люди всех возрастов.

«Инициатива проведения концерта идет от жителей эссойльского поселения», - говорит директор Этно – культурного центра «Киелен Кирью» Арина Игнатькова.

В концерте участвовали творческие коллективы и исполнители поселка, артисты из села Видлица. Со сцены звучали стихи и песни о любви к Родине, о России, о патриотизме и слова, адресованные солдатам: «Мы ждем вас, мальчики, домой».

«В такое сложное время мы должны быть вместе, — говорит участница мероприятия Светлана Козлова.— Нашу семью также затронули события на Украине. Муж внучки воевал в зоне СВО, вернулся домой с наградой. И с ранением. Испокон веков беда объединяла людей – мы так воспитаны, поэтому, сейчас мы должны быть все вместе».

На концерте собрали 32 тысячи рублей. Эти деньги передадут в благотворительный фонд «Живой город», который был создан по инициативе главы Карелии для поддержки мобилизованных, находящихся в зоне специальной военной операции.