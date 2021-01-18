Минздрав России уточнил порядок вакцинации от коронавируса
Согласно разъяснениям министерства здравоохранения Российской Федерации, перед прививкой не предусмотрено обязательное тестирование методом ИФА на наличие антител к коронавирусу, сообщает сайт правительства Карелии.
Решение о том, требуется ли какое-либо дополнительное обследование, принимается врачом персонально в каждом конкретном случае.
Об этом на заседании оперативного штаба правительства РК по борьбе с коронавирусом сообщил его председатель, вице-премьер по вопросам здравоохранения Игорь Корсаков.
Иммунизация разрешается, если у человека не было симптомов ОРВИ, а также контактов с болевшими инфекционными заболеваниями в течение двух недель перед вакцинацией.
Если человек переболел новой коронавирусной инфекцией, то с момента выздоровления до вакцинации должно пройти не менее шести месяцев.
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