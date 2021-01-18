18 января 2021, 18:36
Россия

Минздрав России уточнил порядок вакцинации от коронавируса

Перед прививкой не предусмотрено обязательное тестирование на наличие антител

Согласно разъяснениям министерства здравоохранения Российской Федерации, перед прививкой не предусмотрено обязательное тестирование методом ИФА на наличие антител к коронавирусу, сообщает сайт правительства Карелии.

Решение о том, требуется ли какое-либо дополнительное обследование, принимается врачом персонально в каждом конкретном случае.

Об этом на заседании оперативного штаба правительства РК по борьбе с коронавирусом сообщил его председатель, вице-премьер по вопросам здравоохранения Игорь Корсаков.

Иммунизация разрешается, если у человека не было симптомов ОРВИ, а также контактов с болевшими инфекционными заболеваниями в течение двух недель перед вакцинацией.

Если человек переболел новой коронавирусной инфекцией, то с момента выздоровления до вакцинации должно пройти не менее шести месяцев.

Изображение с сайта newsregions.ru

Обсудить
просмотр
180916
Метки: 
Карелия
новости Карелии
коронавирус
COVID-19
Республиканский оперативный штаб
оперштаб
вакцинация
прививка
правительство Карелии
Минздрав России
Минздрав РФ