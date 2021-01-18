В России за сутки коронавирус выявлен почти у 23 тысяч человек

За последние сутки в России коронавирус выявлен 22 857 раз. Скончался 471 пациент. Выздоровели 18 333 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 3679 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 3287, в Вологодской области - 310, в Архангельской области - 264, в Мурманской области - 241, в Ленинградской области - 225.

Всего с начала пандемии в России болезнь диагностирована 3 591 066 раз. Умерли 66 037 пациентов.

Напомним, в Карелии 17 января выявлены 282 новых случая. Фото hypescience.com