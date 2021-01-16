Эксперт назвал условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей

В текущем месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3 процента, сообщает РИА Новости



В связи с этим, пенсионеры, получавшие до 2019 года 25 тысяч рублей в месяц, теперь будут получать более 30 тысяч, рассказал глава Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис.

При этом эксперт уточнил, что россиян с пенсией в 25 тысяч рублей до 2019 года очень мало.

На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян,

— сказал Биезбардис.

Аналитик уточнил, что средний размер страховой пенсии по старости у неработающих россиян — 17,5 тысяч рублей.

Действующая в настоящий момент пенсионная формула определяет, что размер страховой пенсии по старости зависит от нескольких факторов, в частности от одинаковой для всех граждан фиксированной выплаты. Оставшаяся часть суммы определяется на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов. Так, чем выше "белая" зарплата, которую получал работник, и чем дольше он был трудоустроен официально, тем больше у него коэффициентов и, соответственно, тем выше пенсионные выплаты.

Эксперт уточнил, что страховую пенсию можно также повысить за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Биезбардис объяснил, что при выходе на пенсию на пять лет позже – прибавка будет на 40 %, а если уйти на десять лет позже, то выплаты вырастут вдвое. Дополнительные коэффициенты есть и за социально значимую деятельность, напомнил он.

Тем не менее, Биезбардис указал, что далеко не у всех перечисленных им категорий граждан будет пенсия больше 30 тысяч рублей.

Фото с сайта centro-pol.ru