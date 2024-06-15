Минздрав РК поставил в один ряд педиатра, семейного врача и фельдшера

Мелиоративный остался без педиатра. Детский врач перестал работать с 1 июня, о причинах ухода столь нужного специалиста гадали в населенном пункте. На ситуацию обратили внимание в Народном фронте.

В региональном минздраве причину ухода педиатра в Мелиоративном назвали – увольнение по собственному желанию.

Что кроется за этой фразой – не известно, но судя по всему, оказалось легче отпустить, чем сохранить специалиста. Теперь для работы в населенном пункте ищут другого педиатра.

Что касается опасений родителей, то чиновники не видят никакой разницы в том, если помощь ребенку будет оказывать фельдшер или врач общей практики (семейный).

«Медицинская помощь детям оказывается врачом общей практики (семейным врачом) и фельдшерами»,

- сказано в комментарии ведомства.

В минздраве отметили, что врач общей практики – это многопрофильный специалист, подготовленный для оказания медпомощи пациентам разного возраста – как взрослым, так и детям, обладающий знаниями в области не только терапии, но и смежных специальностей.

У фельдшера - среднее медицинское образование. В министерстве считают, что фельдшер как и врач, может самостоятельно проводить диагностику и лечить взрослых и детей, при необходимости направлять на консультацию к другим специалистам. // фото freepik.com