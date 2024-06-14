Сотни маленьких жителей поселка в Карелии остались без педиатра

Около 600 маленьких жителей поселка Мелиоративный остались без помощи детского врача. С 1 июня в населенном пункте перестал работать педиатр, сообщает паблик «Народного фронта». Причины его ухода сами жители называют разные.

Теперь семьи с детьми не могут попасть к нужному специалисту в Петрозаводске, поскольку им просто некому оперативно выписать направление. Не могут они и устроить детей в сад, так как некому выписать нужную справку. В экстренных ситуация семьи могут рассчитывать лишь на помощь медиков «скорой». Как отмечают в Народном фронте, прецеденте уже есть: одна семья с трудом добилась приезда «скорой» для своего ребенка.

Чиновники обещают, что в поселок будет приезжать педиатр из других медучреждений, а с осени – фельдшера. Но местные жители считают, что фельдшер - не педиатр и переживают за детей.

Активисты обратились в карельский минздрав с просьбой разъяснить причины увольнения педиатра и пути решения проблемы. // фото unsplash.com/ Aditya Romansa