В Соцфонде разъяснят, как к ним обратиться и донести документы

Горячая линия по важным вопросам пройдет 18 июня. Жители Карелии смогут получить консультации по вопросам работы клиентских служб Соцфонда.

Специалисты разъяснят, как донести документы, записаться на прием, какие услуги можно получить удаленно, а за какими придется обратиться лично в клиентскую службу. Дозвониться можно по номеру горячей линии 8-8142-79-59-14 с 11:00 до 13:00.

По другим вопросам предлагают обращаться по телефону контакт-центра 8-800-200-07-57 по будням с 9:00 до 17:00 (в пятницу – до 16:45).// фото unsplash.com