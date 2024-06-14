Стоимость поездки в троллейбусах подорожает с 1 июля

Проезд в городских троллейбусах подорожает с 1 июля. Решение о повышении платы приняли депутаты Петросовета.

По словам сити-менеджера Инны Колыхматовой, с 1 июля проезд в троллейбусах будет стоить 40 рублей.

По мнению главы города, повышение стоимости проезда позволит «Городскому транспорту» решить вопросы с обслуживанием новой техники, кадрами.

«На предприятии дефицит водителей. Дополнительные деньги позволят чаще проводить бесплатное обучение будущих шоферов и платить им стипендию», - считает Колыхматова. // фото «Петрозаводск говорит»