Цены на проезд в городских троллейбусах могут повысить

Вслед за повышением платы за проезд в некоторых автобусах, цена билета может вырасти и в городских троллейбусах.

На сессии Петросовета 14 июня рассмотрят предлагаемые изменения в решение горсовета об установлении предельного размера тарифа за одну поездку, а также о стоимости месячных проездных билетов.

ПМУП «Городской транспорт» предлагает увеличить экономически обоснованный тариф за одну поездку в троллейбусах на период июль-декабрь 2024 года до 56,25 руб без учета рентабельности. При этом комиссия по регулированию цен, тарифов также оценивает себестоимость одной поездки в размере 56,25 руб.

В декабре 2023 года Петросовет утвердил предельный тариф за одну поездку в размере 38 рублей. Теперь предлагается установить предельный тариф в размере 42 рублей. // фото «Петрозаводск говорит»