14 июня 2024, 13:54
Общество

Перебои в вещании ТВ-каналов ожидаются в ряде районов Карелии

В РТПЦ опубликовали график отключений телевещания в республике

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений вещания на неделе с 17 по 23 июня.

По данным РТПЦ, в Лахденпохье с 18 по 21 июня с 10 до 17 часов не будет сигнала телевидения и радио. Это связано с ремонтом антенно-мачтового сооружения.

В разные дни недели проблемы с вещанием ожидаются также в поселках Сосновец, Ладва-Ветка и в селе Шокша. График можно посмотреть по ссылке. // Фото: unsplash.com / Tim Mossholder

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Метки: 
ртпц
Лахденпохья
Шокша
телевидение
Отключение
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