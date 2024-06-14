Перебои в вещании ТВ-каналов ожидаются в ряде районов Карелии

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений вещания на неделе с 17 по 23 июня.

По данным РТПЦ, в Лахденпохье с 18 по 21 июня с 10 до 17 часов не будет сигнала телевидения и радио. Это связано с ремонтом антенно-мачтового сооружения.

В разные дни недели проблемы с вещанием ожидаются также в поселках Сосновец, Ладва-Ветка и в селе Шокша. График можно посмотреть по ссылке. // Фото: unsplash.com / Tim Mossholder