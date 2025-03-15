Минздрав расширит перечень медпоказаний к проведению абортов

Минздрав предлагает внести язвы желудка с кровотечениями или тяжелую умственную отсталость как показание к искусственному прерыванию беременности. Это сообщает "Коммерсантъ".

В перечень медпоказаний к проведению аборта также предлагают добавить нервную анорексию с высоким риском суицида, инсульт во время беременности, физиологическую незрелость. Показанием к аборту станет и прием определенных иммунодепрессантов после трансплантации органов и тканей.

Кроме этого, приказ расширит класс "психические расстройства" с 5 до 60 пунктов.