Минздрав Карелии оценил расширение перечня фонда «Круг добра»

Фонд «Круг добра» включил в перечень помощи кардиологические операции для детей. Новые виды помощи были предложены рабочей группой ведущих кардиологов на экспертном совете фонда. Они внесены в перечень фонда сроком на год - теперь в перечень входят 70 заболеваний.

Как заявила заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен, в республике поддерживают инициативы по внедрению новых видов помощи в деятельность фонда «Круг добра».

«При поддержке фонда «Круг добра» в Республике Карелия сейчас получают дорогостоящие лекарственные препараты 23 ребенка со спинальной мышечной атрофией, муковисцидозом, синдромом короткой кишки, ахондроплазией, гипофосфатемическим рахитом, метилмалоновой ацидемией, первичным иммунодефицитом, миодистрофией Дюшенна-Беккера, туберозным склерозом. Для лечения в 2023 году для детей фондом уже закуплено 446 упаковок лекарств на сумму 209,4 млн рублей, поставки продолжаются. Одна упаковка препарата может достигать 12 млн рублей. Приобрести такие лекарства самостоятельно подавляющее большинство родителей, конечно, не может, поэтому замечательно, что фонд «Круг добра» расширил перечень заболеваний для лекарственного обеспечения детей.» - отметила Руотцелайнен.

Консультативная группа по детской кардиологии при «Круге добра», в состав которой входят врачи ведущих медицинских центров страны, также планирует вынести на обсуждение помощь детям с врожденными пороками сердца.

Сегодня кардиологическая помощь детям оказывается в рамках программ высокотехнологичной медицинской помощи и ОМС, но некоторые совершенно новые технологии полис не покрывает, и тогда эти мероприятия оплачиваются за счет внебюджетных средств. Обязательства по их финансированию взял на себя фонд «Круг добра».

Напомним, что на сегодняшний день у фонда «Круг добра» 5 392 подопечных. // фото google.com/maps