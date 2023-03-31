Налоговики переедут в новое семиэтажное здание на Перевалке

Новое здание для инспекции Федеральной налоговой службы строят на Перевалке в Петрозаводске. Площадь семиэтажного здания превышает 8,8 тысяч кв.м. Завершить строительные работы планируют во втором квартале 2023 года. Сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

В новом здании ведутся внутренние работы, отделка. Монтаж витражей, устройство инженерных систем. Фасад будущего «дома» налоговиков готов на 75%.

В здании разместятся офисы, операционный зал с окнами для приема посетителей, конференц-зал, архивы, медпункт и столовая на 100 мест, которую предполагается оборудовать в подвальном этаже. Также организуют стоянку.

Строительство административного здания в столице Карелии началось осенью 2021 года. Финансирование осуществляется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. // фото пресс-службы ФНС