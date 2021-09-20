Новое здание налоговой службы Петрозаводска построят на Перевалке

В Петрозаводске началось строительство нового здания инспекции ФНС. Для административного здания налоговой службы отведен земельный участок на улице Чапаева на Перевалке, сообщает управление пресс-службы главы Карелии.

Проект предусматривает строительство семиэтажного здания с подземным этажом. В здании будут представлены операционный зал, офисные помещения, конференц-зал, архивы, медпункт, столовая. На прилегающей территории организуют стоянку для машин посетителей и сотрудников, служебного транспорта.

Сегодня на стройплощадке официальные лица заложили памятную капсулу в ознаменование начала работ.

Строительство здания началось в августе этого года. Уже подготовлена стройплощадка, вырыт котлован, начата подготовка каркаса для фундамента. Новое здание планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Фото ИА «Республика»