20 сентября 2021, 15:42
Пенсионный фонд опроверг информацию о повышении пенсий с 1 октября
Распространенное федеральными СМИ сообщение не соответствует действительности
Пенсионный фонд Карелии опроверг ранее распространенную РИА Новости информацию о повышении с 1 октября пенсий некоторым категориям граждан.
В Пенсионном фонде подчеркнули, что перечисленным в информации категориям граждан и так выплачивается повышенная пенсия, но с 1 октября никакого повышения не ожидается.
В ближайшее время Пенсионный фонд Карелии намерен опубликовать соответствующее разъяснение. // Фото: Tumisu