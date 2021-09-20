20 сентября 2021, 15:42
Общество

Пенсионный фонд опроверг информацию о повышении пенсий с 1 октября

Распространенное федеральными СМИ сообщение не соответствует действительности

Пенсионный фонд Карелии опроверг ранее распространенную РИА Новости информацию о повышении с 1 октября пенсий некоторым категориям граждан.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что перечисленным в информации  категориям граждан и так выплачивается повышенная пенсия, но с 1 октября никакого повышения не ожидается.

В ближайшее время Пенсионный фонд Карелии намерен опубликовать соответствующее разъяснение. // Фото: Tumisu

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