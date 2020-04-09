Минтранс разъяснил, как россиянам вернуться из-за границы на родину

Министерство транспорта РФ объяснило, что необходимо для возвращения на родину россиянам, оставшимся за границей, и как организуются вывозные рейсы в Россию. Информация об этом появилась на сайте министерства.

Для того чтобы попасть на вывозной рейс необходимо заполнить анкету на портале Госуслуг и находиться в списках Минкомсвязи. В министерстве подчеркивают, что это обязательное условие для возвращения домой. Списки должны дополнительно проверяться, в том числе на предмет выезда в страну пребывания после 1 января 2020 года.

Еще одно условие — прибывающих на родину граждан должны направлять только в города или регионы России, где они проживают, для обеспечения режима самоизоляции или обсервации. Такой порядок призван максимально предохранить жителей страны от завозных случаев передачи коронавируса.

Минтранс разъясил, почему вывозные рейсы уходят в Россию не полностью загруженными, в то время как множество наших соотечественников дожидаются своей очереди на вывоз в аэропортах. Мы рассказывали об этом в заметке о жителе Карелии, которому удалось попасть на самолет из Таиланда.

Одна из причин — то, что рейсы формируются учитывая возможности регионов принять прилетающих и обеспечить режим самоизоляции или помещение в обсервацию. Поэтому часть предложенных вывозных рейсов все еще не согласована оперативным штабом Правительства РФ и регионами. Этим вопросом в постоянном режиме занимается рабочая группа Росавиации по вывозу россиян из-за рубежа.

Кроме того, низкая заполняемость бортов часто связана с тем, что не все оповещенные граждане прибывают к вылету. В сообщении министерства транспорта говорится, что формировать списки будут стараться с запасом, создавать резерв для заполнения кресел, если кто-то не прибыл.

Минтранс информирует, что граждане, зарегистрированные на портале Госуслуг и получившие оповещение о необходимости прибыть на рейс, могут приобрести билеты на самолет непосредственно в аэропорту.

Также наших соотечественников предупреждают о случаях мошенничества, когда находящимся за рубежом россиянам звонят и предлагают приобрести билет, пытаясь получить данные банковской карты.



