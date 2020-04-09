Первая в этом году тройня родилась в Петрозаводске

Хорошая новость поступила из Петрозаводска на фоне массива информации о пандемии коронавируса. Вчера, в среду 8 апреля, в республиканской перинатальном центре родилась первая тройня в этом году, сообщает паблик Минздрава Карелии.

«Роды у жительницы Петрозаводска прошли без осложнений, мама и дети: две девочки Олечка и Анечка, и мальчик Саша – чувствуют себя удовлетворительно. Дома своих сестричек и братика ждут еще две девочки»,

– говорится в сообщении.

Всего с начала года с помощью специалистов Республиканского перинатального центра на свет появился 861 ребенок, из них 21 двойня. В прошлом году в перинатальном центре приняли 93 двойни и 4 тройни.

Фото с o-krohe.ru