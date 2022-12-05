Минсельхоз РК: мощности молочного завода «Славмо» простаивают

Производственные мощности «Славмо» простаивают, так как загружены менее чем на 70 процентов. При этом увеличить рост объемов переработки молока можно за счет поставок местных сельхозпроизводителей, сообщили в Минсельхозе Карелии.

В республике работают четыре госпредприятия, производящих сырое молоко, напомнили в ведомстве. Два из них продают сырье за пределы региона, это ОАО «Совхоз «Толвуйский» и АО «Совхоз «Ведлозерский».

Также не в Карелии реализуют свою продукцию ООО «Совхоз «Аграрный» и ООО «Ладожское». За пределы региона каждый день вывозят больше 50 тонн сырого молока.

Олонецкий молочный комбинат и АО «Славмо» закупают его у племенного совхоза «Мегрега» и племенного хозяйства «Ильинское», а также у предприятий в Ленинградской области. При этом предложения совхозов «Ведлозерский» и «Толвуйский» игнорируют,

- отметили в Минсельхозе РК.

Ведомство рекомендовало АО «Славмо» до 2 декабря урегулировать разногласия и подписать договоры на поставки сырья в следующем году с «Ведлозерским» и «Толвуйским». // фото: freepik.com