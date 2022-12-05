Первую линию рудного конвейера запустили в Карелии

На костомукшском месторождении 5 декабря запустили линию циклично-поточной технологии. Это событие глава Карелии Артур Парфенчиков назвал знаковым для Костомукши и республики в целом.

Теперь дробленую руду вывозить будут не грузовиками, а поднимать на ленточных конвейерах. Это значительно снизит затраты на транспортировку и почти на 10 тысяч тонн в год сократит выбросы в атмосферу углекислого газа.

Новый комплекс пока работает в опытном режиме, его полностью введут в эксплуатацию в следующем году. Благодаря этому большому проекту «Карельский окатыш» стал резидентом Арктической зоны. Комбинат получил налоговые льготы, а Костомукша – порядка 130 дополнительных рабочих мест. // фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте