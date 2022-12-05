Совхоз «Ведлозерский» увеличил стадо крупного рогатого скота

Животных разместили в одном из отремонтированных дворов. Ремонт стойловых мест и молокопроводного оборудования в помещениях для коров сделаны за счет субсидий из бюджета республики.

Об обеспечении кормами крупного рогатого скота животноводы позаботились заранее: обновлен автопарк, постоянно производятся работы по восстановлению плодородия земель и введению их в севооборот, продолжаются культуртехнические работы на полях площадью 400 гектар.

— Голодать никто не будет, — заверяет директор предприятия Дмитрий Буевич — АО «Совхоз «Ведлозерский» планомерно развивается и демонстрирует увеличение объемов производства молока. За 9 месяцев 2022 года хозяйством произведено 3000 тонн сырого молока, что на 1900 тонн, то есть на 54 процента, выше уровня аналогичного периода 2021 года.

На сегодняшний день стадо совхоза насчитывает 780 голов, значит, в следующем году молока станет больше, уверено руководство предприятия. // фото: АО «Совхоз «Ведлозерский» / ВКонтакте