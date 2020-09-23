Минприроды Карелии сообщает о премиях за добычу волков

После сообщений о нападениях волков на собак в населенных пунктах Карелии, Минприроды на своей странице в соцсети доложил об успешной ликвидации хищников.

Кроме того, объявлено о стимулах для охотников, собирающихся добывать зверей.

За добытого в общедоступных охотугодьях волка охотнику выплатят 10 000 рублей, а также дадут возможность первоочередного права получения разрешения на добычу лося.

Последнее немаловажно, так как сама по себе премия не так уж велика, учитывая то, что охота на волков – мероприятие довольно затратное.

На сегодняшний день охотникам выдано 141 разрешение на добычу волков в общедоступных охотничьих угодьях. Также мероприятия по добыче проводятся охотпользователями. Утверждается, что в текущем году фиксируется меньшее количество выходов хищника, чем в предыдущие годы.

Ведомство обращает внимание граждан, что зачастую местные жители сами провоцируют выходы диких животных к домам.

Хищники приходят на запах неубранного урожая.

– говорится в сообщении специалистов по природе.

Кроме того в Минприроды выпустили памятку "о действиях населения при встрече с хищным зверем". В документе содержится масса интересной информации.

В частности, кабан теперь тоже считается хищником.

При встрече с волком рекомендуется соблюдать внутренне спокойствие, а в случае угрозы нападения – применять оружие. Можно даже огнестрельное.

"Петрозаводск говорит" писал о нападениях волков в Карелии.